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أمين "التعاون الإسلامى" قلق إزاء تصاعد وتيرة العنف فى أفغانستان

الأحد، 21 يوليه 2019 03:58 م
أمين "التعاون الإسلامى" قلق إزاء تصاعد وتيرة العنف فى أفغانستان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين
أ ش أ

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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن قلق المنظمة "العميق " إزاء تصاعد وتيرة العنف، والهجمات الانتحارية "العشوائية " فى أفغانستان، مما تسبب فى سقوط عدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.
وقال العثيمين - في بيان بثته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم /الأحد/ - إنه يعتبر أي عمل عنف "مؤسفا" ، داعيا إلى ضرورة وضع حد لدائرة العنف التي وصفها بأنها " عديمة الجدوى" .
وحث الأمين العام ، الأفغان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ، ومضاعفة جهودهم لتحقيق السلام والمصالحة ، من خلال عملية يقودها الأفغان ، تماشيا مع القرارات التي تم تبنيها خلال القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت بمكة في 31 مايو الماضي، والمؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان ، الذي عقد بمكة في الحادي عشر من يوليو العام الماضي " 2018" .
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه (كابول ) وغيرها من الاقاليم الأفغانية هجمات دامية من قبل مسلحين، معظمهم من "طالبان" ، حيث قتل وأصيب العشرات من الأطفال والنساء.


منظمة التعاون الإسلامى

يوسف بن أحمد العثيمين

أفغانستان

العنف فى أفغانستان

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