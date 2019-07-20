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وزيرة الدفاع البريطانية تصف تحركات طهران فى مياه الخليج بـ "التصرف العدائى"

السبت، 20 يوليه 2019 06:21 م
وزيرة الدفاع البريطانية تصف تحركات طهران فى مياه الخليج بـ "التصرف العدائى" بينى موردونت وزيرة الدفاع البريطانية
لندن /أ ش أ/

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وصفت وزيرة الدفاع البريطانية بينى موردونت، اليوم السبت، احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز بـ "التصرف العدائي".

وكان الحرس الثورى الإيرانى قد احتجز، أمس الجمعة، ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز، فى تصعيد كبير للتوتر فى مياه الخليج عقب تمديد سلطات جبل طارق البريطانية لشهر إضافى فترة احتجاز ناقلة إيرانية أوقفتها قبل أسبوعين.

كما أعلن وزير الخارجية البريطانى جيرمى هانت، فى وقت سابق من اليوم، أن تحرك إيران بالأمس فى منطقة الخليج يظهر مؤشرات مقلقة من أنها ربما تختار طريقا خطيرا من السلوك غير القانونى والمزعزع للاستقرار عقب الاحتجاز (القانوني) فى جبل طارق لناقلة نفط متجه إلى سوريا، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فى سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني.

يُشار إلى أن الخارجية البريطانية استدعت، اليوم، دبلوماسيًا إيرانيًا رفيع المستوى، فى تصعيد واضح من جانب الحكومة البريطانية للأزمة الدبلوماسية القائمة مع طهران، على خلفية احتجازها لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" فى مضيق هرمز.

 


وزيرة الدفاع البريطانية

بريطانيا

أخبار بريطانيا

طهران

مياه الخليج

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