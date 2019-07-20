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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 20 يوليه 2019 11:31 ص
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة سفن بضائع - ارشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة  بينما غادر سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلنت فيه وصول رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 32247 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1479 طن أرز و 12146 طن فوسفات و 452 طن ملح و 5641 طن يوريا و 203 طن ألواح جبس.

 

 

 


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