ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة بينما غادر سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلنت فيه وصول رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 32247 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1479 طن أرز و 12146 طن فوسفات و 452 طن ملح و 5641 طن يوريا و 203 طن ألواح جبس.