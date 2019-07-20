مياه الفيوم: المواطنون يتلاعبون بمحابس مياه الشرب وآخرون يشتكون من ضعفها بإطسا

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بيانا حول تعدى المواطنين وتلاعبهم بمحابس مياه الشرب داخل مركز إطسا.

وقالت الشركة فى بيانها: "فى ظل شكاوى المواطنين داخل مركز إطسا من ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض قرى المركز، وعدم وصولها لبعض الأطراف نرى فى المقابل أن هناك بعض المواطنين لا يقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتق الشركة فى توفير كوب مياه شرب لكل مواطن وبضغوطات مناسبة، وقاموا بالتلاعب والتعدى على المحابس للخطوط الرئيسية بغلقها ناحية قرية أبو جندير بمركز إطسا، وذلك لحرمان بعض القرى من انتظام وصول مياه الشرب من أجل إحداث بلبلة وشكاوى ضد الشركة لعدم قدرتها على توفير مياه الشرب للمواطنين".

وطالب البيان جموع المواطنين بضرورة الدفاع عن حقوقهم والتصدى والإبلاغ عن أى مواطن يقوم بالتعدى أو العبث فى محابس مياه الشرب، من أجل غلقها وقفل مياه الشرب عن مواطنين آخرين أو إهدار مياه الشرب عن طريق رشها فى الشوارع أو التعدى على خطوط مياه الشرب، واستخدامها فى رى الأراضى الزراعية.

وأكدت الشركة فى بيانها أن الشركة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص الذى قام بالتلاعب فى المحابس اليوم، حتى يكون جزاء رادع لكل من تسول له نفسه المساس بمرافق الدولة وحرمان أشخاص من حقوقهم الطبيعية وحصولهم على مياه الشرب.