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ملك المغرب يهنئ الرئيس الجزائرى بالفوز بكأس الأمم الأفريقية: "تتويج مستحق"

السبت، 20 يوليه 2019 02:33 م
ملك المغرب يهنئ الرئيس الجزائرى بالفوز بكأس الأمم الأفريقية: "تتويج مستحق" العاهل المغربى
الجزائر (أ ش أ)

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بعث العاهل المغربى الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح بمناسبة الفوز بكأس أفريقيا للأمم 2019.

وقال العاهل المغربى، فى برقيته: "يطيب لى، بمناسبة فوز المنتخب الوطنى الجزائرى لكرة القدم، عن جدارة واستحقاق، بكأس أفريقيا للأمم 2019، التى احتضنتها مصر الشقيقة، أن أعرب للشعب الجزائرى الشقيق، عن أحر التهانى بهذا الإنجاز الكروى القارى لكرة القدم الجزائرية".

وأضاف ملك المغرب: "وبهذه المناسبة التاريخية، يسعدنى باسمى شخصيا، وباسم الشعب المغربى قاطبة، أن نشاطر الشعب الجزائرى الشقيق، مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا التتويج المستحق، خاصة وأن الأمر يتعلق بفوز بلد مغاربى جار وشقيق، وكأن هذا التتويج هو بمثابة فوز للمغرب أيضا".

وتابع قائلا: "وأمام هذا التألق الرياضى الكبير، لا يسعنى إلا أن أتقدم للشعب الجزائرى الشقيق، ومن خلاله لكافة مكونات منتخبه الوطنى، من لاعبين وكوادر تقنية وطبية وإدارية، بأصدق عبارات الإشادة والتقدير بالأداء التقنى الرفيع، وبالروح التنافسية العالية، التى أوضح عنها هذا المنتخب الطموح، طيلة مباريات هذه البطولة الأفريقية المتميزة".

 


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مصر

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