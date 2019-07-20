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مقتل 3 مسلحين بحركة "الشباب" الصومالية فى عملية أمنية بوسط البلاد

السبت، 20 يوليه 2019 01:39 م
مقتل 3 مسلحين بحركة "الشباب" الصومالية فى عملية أمنية بوسط البلاد حركة الشباب الصومالية
مقديشيو (أ ش أ)

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لقى 3 مسلحين بحركة الشباب الإرهابية، مصرعهم فى عملية أمنية شنتها القوات الصومالية خارج نطاق مدينة "بيدوا" الواقعة بوسط البلاد.

وذكرت إذاعة شابيلى الصومالية، اليوم السبت، أن العملية الأمنية وقعت أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل المسلحين الثلاثة واعتقال آخر بعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وأضافت الإذاعة أن الحملة الأمنية جاءت بعد يوم من اجتماع رئاسة الوزراء الصومالية لبحث سبل تكثيف العمليات الأمنية لتحرير الأراضى التى يسيطر عليها مسلحو الشباب فى وسط وجنوب البلاد، كما تعهدت وزارة الدفاع الصومالية بتنفيذ خطط عسكرية لمواجهة الحركة المتطرفة.

يذكر أن حركة الشباب الإرهابية تبنت هجوما وقع الأسبوع الماضى على فندق فى مدينة كيسمايو جنوب غربى العاصمة مقديشيو، الذى أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا من بينهم مرشح رئاسى محتمل لولاية جوبالاند.

 


الصومال

مقديشيو

الارهاب

حركة الشباب

حركة الشباب الارهابية

تحرير الاراضى الصومالية

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