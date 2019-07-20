"معرفش يوقفها".. سائق يصطدم بسور قسم مرور المحلة أثناء اختبار القيادة

الغربية – مصطفى عادل

شهد قسم مرور المحلة، واقعة مؤسفة، بعد أن اصطدم سائق فى السور الخارجي للقسم، أثناء اختبار القيادة لاستخراج رخصة القيادة الدرجة الأولى، حيث قام السائق بالضغط على دواسة البنزين بدلا من الفرامل، واصطدم بالسور وانهار جزء منه.

كانت لجنة اختبار قيادة النقل قد انعقدت بقسم مرور المحلة، لاختبار السائقين الراغبين فى استخراج رخصة قيادة الدرجة الأولى، وأثناء استقلال سائق لسيارة نقل، قام بالضغط على دواسة البنزين بديلا عن الفرامل الأمر الذى أدى إلى اصطدامه بالسور الخرسانى وانهيار جزء منه.

تم التحفظ على السائق، وقرر التكفل بنفقات اصلاح الجزء المنهار من السور، فى الوقت الذى رسب فيه السائق وتقرر إعاده اختباره بعد شهر.