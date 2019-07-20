مصرع شاب ابتلع لسانه أثناء لعب كرة القدم بقنا

قنا - وائل محمد

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه بقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، وذلك أثناء ممارسة لعب كرة القدم مع أصدقائه، وتعرضه للسقوط مغشياً عليه، وتبين ابتلاعه للسانه أثناء ممارسة كرة القدم.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من اللواء محمود حسن مدير المباحث يفيد مصرع اسماعيل .ح.ع 19 عاماً مقيم بقرية أولاد نجم بهجورة بعد أن سقط مغشياً عليه أثناء ممارسته كرة القدم برفقة أصدقائه، وتبين أنه ابتلع لسانه نتيجة القفز فى كرة مشتركة مع زملائه، وبنقله للمستشفى توفى فى الحال.

تم اتخاذ الإجاءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.