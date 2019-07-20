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مصدر بوزارة الدفاع السعودية: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على استقبال المملكة لقوات أمريكية

السبت، 20 يوليه 2019 01:15 ص
مصدر بوزارة الدفاع السعودية: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على استقبال المملكة لقوات أمريكية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وكالات

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس .
 
 
 
 
 

سلمان بن عبدالعزيز

السعودية

الولايات المتحدة

قوات أمريكية

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