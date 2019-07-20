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مصادر يمنية: اشتباكات عنيفة بين الجيش والحوثيين فى محافظة صعدة

السبت، 20 يوليه 2019 05:00 ص
مصادر يمنية: اشتباكات عنيفة بين الجيش والحوثيين فى محافظة صعدة الجيش اليمنى
أ ش أ

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 ذكرت مصادر يمنية أن مواجهات هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي اندلعت في جبهتي كتاف البقع شرق محافظة صعدة وفي جبهة علب باقم، حيث توغلت قوات الجيش اليمني في جبهة البقع غربا.
 
وأوضحت المصادر - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - أنه تم قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي في هجوم شنته وحدات من الجيش الوطني على مواقع تمركزها في غرب محافظة الجوف .
 
وقال مصدر عسكري، إن قوات من الجيش شنت هجوما مباغتا على مواقع لميليشيات الحوثي على تبة القناصين ومنطقة القلعة في مديرية برط العنان.
وأسفر الهجوم أيضا عن تدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

الجيش اليمنى

مليشيات الحوثي

محافظة صعدة

مديرية برط العنان

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