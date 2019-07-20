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مستشار الرئيس التونسى: السبسى سيوجه كلمة للشعب خلال أيام

السبت، 20 يوليه 2019 06:29 م
مستشار الرئيس التونسى: السبسى سيوجه كلمة للشعب خلال أيام الباجى قائد السبسى
تونس أ ش أ

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أكد نورالدين بن نتيشة المستشار السياسى للرئيس التونسى ، اليوم السبت ، أن رئيس الدولة الباجى قائد السبسى لم يختم القانون الأساسى المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء والذى كان صادق عليه مجلس نواب الشعب فى 18 يونيو الماضي.

وقال بن نتيشة ، فى تصريح له ، إن الرئيس السبسى لم يختم القانون لأنه يرفض منطق الإقصاء .. مؤكدا أن الرئيس هو الحامى لدستور 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وبشأن عدم ظهور الرئيس فى أية أنشطة خلال الفترة الأخيرة..أجاب المستشار السياسى للرئيس التونسى بأن قائد السبسى سيوجه خطابا للشعب التونسى خلال الأيام القليلة القادمة ، وسيوضح كل النقاط الخاصة بموضوع ختم تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء ومواضيع أخرى.

وشدد على أن رئيس الجمهورية فى صحة جيدة وكان قد توجه يوم 5 يوليو الحالى بكلمة للشعب عقب إمضائه على دعوة الناخبين ، وهو ما يؤكد ممارسته لأنشطته التى خولها له الدستور بصفة عادية.

وقد أثارت مسألة ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسى المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء جدلا كبيرا حيث تضاربت آراء المختصين فى القانون والمُحللين السياسيين بخصوص الخطوات الواجب إتباعها، فى صورة عدم ختم هذا القانون بعد إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية هذا القانون وإحالته إلى رئيس الجمهورية.

 


مستشار الرئيس التونسى

تونس

أخبار تونس

السبسى

الشعب التونسى

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