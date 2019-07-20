محافظ دمياط تُسلم تأشيرات الحج لحجاج بيت الله الحرام

وتقدمت محافظ دمياط بخالص التهانى لحجاج الجمعيات الأهلية وطالبتهم بالدعاء لمصرنا الحبيبة بأن يحفظها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، كما أكدت المحافظ على مرافقى بعثة الحج الرسمية بالعمل على توفير كافة سبل الراحة والرعاية الكاملة للحجاج وتقديم المساعدة لهم حتى يؤدون مناسك الحج بسهولة ويسر بإعتبارهم سفراء مصر بالأراضى المقدسة.

كما توجهت الدكتورة منال عوض الى مديرية التضامن الاجتماعي و الجمعيات الأهلية و فريق العمل المشرف على إجراءات الحج على هذه الجهود المبذولة.

ومن جانبه توجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي فى كلمته التى ألقاها بالشكر إلى محافظ دمياط على مدها يد العون لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بحجاج بيت الله الحرام فضلا عن توجيهاتها المستمرة بالتيسير على ضيوف الرحمن.

تجدر الاشارة إلى أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بدمياط لهذا العام والذين وقعت عليهم القرعة العلنية التى أجريت خلال الأشهر الماضية قد بلغ 178 حاجا فضلا عن مشرفى البعثة الذين يتولون تسهيل كافة الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام.

جاءت الاحتفالية بحضور حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، الدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.