محافظ بورسعيد: الدولة انفقت 70 مليون جنية في 4 أيام لإزالة ورد النيل

بورسعيد - السيد فلاح

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة واجهت مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، مؤكدًا أن جهود أجهزة الدولة تضافرت على مدار 4 أيام لتطهير ترعة مياه الشرب من العوائق وورد النيل، بمتابعة علي مدار الساعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وتم إنفاق ٧٠ مليون جنية لإزالة كميات ورد النيل التي تدفقت بشكل غير مسبوق في تاريخ ترعة بورسعيد وأثرت علي حصة المياه الواردة للمحافظة بالإضافة إلي اكتشاف كميات من الحجارة والأعمدة الخشبية المزروعة داخل الترعة لمنع وصول المياه بشكل متعمد إلي محطة الرسوة ومع ذلك فان المياه لم تنقطع عن بورسعيد ولكن تاثرت الأدوار العليا بهذة المشكلة.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن وزارة الري وضعت برطوم على ترعة العباسة في القنطرة غرب لمنع وصول ورد النيل إلى ترعة بورسعيد، وفي الفترة الأخيرة تم قطع البرطوم ما أدى لدخول ورد النيل بكثافة إلى الترعة، ما تسبب في تعطل طلمبات الرفع، مشيرًا إلى أن قطع البرطوم قد يكون بفعل فاعل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقدة محافظ بورسعيد بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام ومسئولي الري والصرف الصحي والأجهزة الأمنية وممثلي الكنيسة والأوقاف وجمعيات المجتمع المدني.

وتقدم محافظ بورسعيد، باعتذار إلي أهالي المحافظة، بسبب أزمة ضعف مياه الشرب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه من باب المصارحة والتقدير لأبناء المحافظة فان الاعتذار واجب رغم أن المشكلة كانت لأسباب تثير التساؤلات حول الطريقة التي وقعت بها.

وشدد "الغضبان"، علي أن الدولة لن تنجح بمفردها، وعلي المواطن دور هام في العمل علي ترشيد استهلاك المياه، والإبلاغ عن أي مخالفات لإهدار المياه أو استهلاكها بطرق غير قانونية، وكلف رؤساء الأحياء بالإزالة الفورية لجميع محطات غسيل السيارات الغير قانونية بشوارع المدينة وتحرير محاضر للمخالفين.

وأعلن محافظ بورسعيد أن الدولة تقوم حاليًا بإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر ستدخلان الخدمة العام المقبل، لافتًا إلى أن المحطة الأولي بشرق بورسعيد تنتج 60 ألف متر مكعب يوميا بقيمة تتجاوز ١٢ مليار جنيه، والثانية بغرب بورسعيد في منطقة الديبة وستتكفل 400 مليون جنيه لإنتاج 40 ألف متر مكعب يوميا، ومؤكدًا علي أن كافة أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية بذلت جهود كبيرة خلال الأربع أيام الماضية لحل مشكلة ضعف المياه من أجل بورسعيد وشعبها.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن المعدل العالمي لاستهلاك الفرد من المياه يوميا 320 لتر، وفي بورسعيد تجاوز 400 لتر يوميا، مضيفا أن بورسعيد بها مصدرين للمياه، الأول من الجنوب يتم تغذيته من الترعة الحلوة والعباسة بمقدار 400 ألف متر مكعب يوميا، والمصدر للثاني من خط العدلية بدمياط بمقدار 14 ألف متر مكعب يوميا، لافتا إلى أنه تم استخدام 6 كراكة و6 لودر وبحارة نزلوا لإزالة ورد النيل بأيديهم لتطهير الترعة من ورد النيل ومنعه من الوصول لمحطة الترشيح.

وأكد محافظ بورسعيد في ختام المؤتمر أن المحافظة قدمت مبلغ ٥ مليون جنية لرفع كفاءة محطة الرفع بالقنطرة وطالب المواطنين بالمزيد من التعاون في مجال ترشيد استخدمات المياه والإبلاغ عن أي مخالفات تضر بحصة المياه اليومية لمنع تكرار مشكلة تاثر وصول المياة إلي الأدوار العليا بالمحافظة.