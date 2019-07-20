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محافظ بني سويف: زيادة الاعتماد المالى لتنفيذ كوبرى أنفسط بالواسطى

السبت، 20 يوليه 2019 06:03 م
محافظ بني سويف: زيادة الاعتماد المالى لتنفيذ كوبرى أنفسط بالواسطى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إن وزارة الري وافقت على زيادة الإعتماد المالي المخصص لإنشاء كوبري أنفسط القديم على ترعة الجيزاوية بدائرة مركز الواسطى .

وأوضح محافظ بنى سويف أن الوزارة أدرجت بخطتها اعتمادا ماليا 3 مليون و843 ألف جنيه لتنفيذ الكوبرى ، وطالبن بزيادة الإعتماد إلى 5 مليون و200 ألف جنيه ، وبناءعلى ذلك تسلمت المحافظة خطابا من الوزارة يفيد الموافقة على زيادة الاعتماد ضمن خطة التوسع الأفقي والمشروعات ببني سويف على عاميين ماليين 2018/2019 – 2019/2020.

 وأكد محافظ بني سويف على أن الحكومة لا تدخر جهدا في مجال تحسين الخدمات والمرافق العامة التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي ، وذلك من خلال توفير الإعتمادات المطلوبة سواء الخاصة بالخطة الإستثمارية أو المستجدات بالخطة العاجلة .

 


 

 


محافظ بنى سويف

إنشاء كوبرى انفسط

ترعه الجيزاويه

تحسين الخدمات والمرافق

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