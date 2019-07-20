محافظ الشرقية و رئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال انشاء مستشفي العاشر الجامعي

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،يرافقه الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق سير أعمال إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي والمقام بتكلفة مبدئية 500 مليون جنيه لخدمة أبناء محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، بحضور اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات والإعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية والجامعية ،مشيراً إلى أن مشروع إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي يُعد صرحاً طبياً يساهم وبشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف العبء على مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات المركزية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق أن مشروع إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي مقام على مساحة 22 ألف و 655 متر م2 ويستوعب 200 سرير ويتكون من دور أرضي و 5 طوابق ، ويضم كافة الأقسام الطبية من " غسيل كلوي – معامل – عيادات خارجية – علاج طبيعي – مناظير الجهاز الهضمي – المناظير الجراحية – الولادة الطبيعية – الرعاية المركزة للأطفال " ، بالإضافة إلى قسم إقامة للمرضى وسكن للأطباء والتمريض ، كما يضم المستشفى مبنى تعليمي يتكون من مدرج يستوعب 150 طالب وقاعة مؤتمرات وعدد 2 غرفة فصل دراسي بخلاف المسجد ،مشيراً إلى أنه تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي في 1 يناير الماضى ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 1 يوليو 2020 .

حرص محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق علي تفقد مكونات مشروع إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي واستمعا لشرح تفصيلي من ممثلي الشركة المنوط بها تنفيذ الأعمال للاطمئنان على سير العمل ولمتابعه الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال ، وطالبا ببذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء ودخول مشروع إنشاء المستشفى الخدمة الفعلية ليساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويقدم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين .