محافظ الشرقية: مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات التقنين

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تقرر إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لانطلاق الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة قبل نهاية شهر يوليو الجارى، بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والأجهزة التنفيذية لاستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدى بكل حسم للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.

أضاف المحافظ، أن التعديات التى تستهدفها الموجة الثالثة عشر تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين و الحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيراً إلي أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنيين وضع اليد التى تم قبولها سرعة استيفاء باقى الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التى تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتي لاتدرج في الموحة الثالثة عشر لإسترداد أراضي أملاك الولة وحفظ حق الشعب .