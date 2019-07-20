محافظ الدقهلية: تحصين 207 ألف رأس ماشية بالدقهلية حتى الآن

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن تحصين 207 ألف رأس ماشية حتى اليوم ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.

وشدد شاروبيم على أهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية ، وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية .

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري على أنه لاتوجد أي حالات اشتباه إصابة حتى الآن ، وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة حتى يتم تحصين جميع الثروة رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظة .