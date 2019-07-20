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محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف حملات التفتيش على الشواطئ والأندية

السبت، 20 يوليه 2019 01:00 م
محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف حملات التفتيش على الشواطئ والأندية اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية تعليمات إلى إدارة الدفاع المدنى والحريق بضرورة تكثيف ومواصلة حملات التفتيش والمتابعة على جميع الشواطئ والأندية الشاطئية والتأكد من توافر أعداد الغطاسين ورجال الإنقاذ بكل ناد وشاطىء بالإضافة إلى تحديد الحدود المائية المسموح السباحة بها فى كل نادى وشاطئ والتأكد من وجود العلامات الإرشادية والتحذيرية الخاصة بالسباحة فى تلك المناطق لمنع حدوث حوادث الغرق.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة تكثيف أعمال مراجعة جميع مشروعات ومنظومات مكافحة الحرائق بجميع المؤسسات والهيئات بنطاق المحافظة خلال تلك الفترة نظرًا لارتفاع درجات حرارة الجو.

كما أصدر "عثمان"، تعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بسرعة التخلص من القش والحشائش الجافة ولهيش والبوص بمختلف المناطق لتلافى حدوث أى حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

 

 


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