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محافظ الإسماعيلية يلزم المدارس بعدم فرض زى مدرسى مختلف عن السنوات الماضية

السبت، 20 يوليه 2019 01:45 م
محافظ الإسماعيلية يلزم المدارس بعدم فرض زى مدرسى مختلف عن السنوات الماضية اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية أمرًا إداريًا بضرورة التزام جميع مديرى المدارس بمختلف المراحل التعليمية بجميع مدارس المحافظة وتوابعها بعدم فرض زى مدرسى مختلف عن كل عام وعلى أن يستفيد ولى الأمر من المدة القانونية المحددة بثلاث سنوات للسماح بتغيير الزى المدرسى.

 

 

وأكد محافظ الإسماعيلية، على عدم اقتصار شراء الزى على محل معين وأن يسمح للطالب أن يرتدى زى مشابه للزى المفروض للدخول للمدرسة والاستفادة من العملية التعليمية، وألا تخصص كل مدرسة "لوجو" حتى لا يضطر ولى الأمر لشرائه وتكلفتها بعبء إضافى على الأسرة، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك سيتعرض للجزاء القانونى.

 

من ناحية أخرى، قال اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية أنه من منطلق الاهتمام بتشجيع الرياضة والرياضيين فقد تقرر إقامة وتنفيذ عددًا من أجهزة المتوازى لممارسة رياضات وتدريبات العقلة والضغط والبطن بمختلف الحدائق العامة والمنتزهات بنطاق المحافظة وتوابعها من المراكز والمدن لاتاحة القدر الأكبر من الفرص لممارسة الشباب والفتيات لتلك الرياضات وألعاب القوى وتقوية العضلات فى الهواء الطلق.

 

 


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