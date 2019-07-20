محافظ أسيوط: عقد لقاءات أسبوعية مع ذوى الاعاقة لمناقشة طلباتهم واحتياجاتهم

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على الدور الذي توليه الدولة لتقديم كافة خدمات الرعاية للمواطن المصري ودعم الاشخاص ذوى الاعاقة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" مشيرا إلى تضافر جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب لعرض ومناقشة جميع الطلبات المقدمة من قبل الاشخاص ذوى الاعاقة لبحث إمكانية تنفيذها وتلبيتها.

وشدد محافظ أسيوط على الجهات المعنية بسرعة تلبيه وتنفيذ جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بشتى أنحاء المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا على دعمه الكامل لتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تلبيه وتنفيذ تلك الطلبات المقدمة من قبل المواطنين.

وفي هذا الإطار عقدت إدارة خدمة المواطنين لقاءاً بالأشخاص ذوى الاعاقة وبعض مع الأهالي لمناقشة الطلبات المقدمة منهم لتلبيتها وتنفيذها وذلك بحضور منيرة بكري مديرة إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة أسيوط و مجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعلى سيد مدير إدارة المتابعة بمديرية القوى العاملة .

وأوضحت منيرة بكري مديرة إدارة خدمة المواطنين أن بناء على توجيهات الوزير المحافظ بعقد اللقاءات الدورية مع المواطنين لعرض ومناقشة طلباتهم عقدت الإدارة لقاء الدوري مع الاشخاص ذوى الاعاقة وبعض المواطنين والذى يعقد يوم الاربعاء من كل اسبوع فى تمام الساعة 12 ظهرا لعرض ومناقشة الطلبات المقدمة حيث تم مناقشة 45 طلب مقدم تنوعت الطلبات بين المساعدات المادية والعينية منها سماعات الأذن وماكينات الخياطة فضلا عن الطلبات المقدمة للحصول على العمل والسكن، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية من تضامن وقوى عاملة وجهاز تشغيل الشباب تم تلبيه وتنفيذ حوالي 70 % من الطلبات المقدمة وجاري استكمال تلبيه باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة