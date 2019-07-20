محافظ أسيوط تنظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن تنظيم العديد من الفعاليات والاحتفالات الفنية والثقافية احتفالا بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو المجيدة وذلك من خلال قصور الثقافة ومراكز الشباب والمنتشرة بمختلف القرى والمراكز احياءا لتلك الذكرى مشيرا إلى التنسيق الذى تم مع ثقافة أسيوط لتنظيم احتفالية كبرى بقصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ببنى مر غدا الأحد بحضور بعض الأدباء والمثقفين والكتاب وعرض لفقرات فنية وذلك تحت عنوان " ثورة يوليو آفاق وتنمية".

وأشار ضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط إلى أنه سيتم تنظيم الاحتفالية على مسرح قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر مساء غد الأحد وتتضمن الاحتفالية "محاضرة ثقافية للدكتور أحمد ياسين نصار "وأمسية شعرية تضم لفيف من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط وعلى رأسهم الأديب والشاعر مدثر الخياط والأديب والشاعر محمد سعد توفيق والأديب والشاعر محمد أبو شناب وتقديم الأديب الدكتور سيد عبد الرازق بالإضافة إلى إقامة عرض فنى لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية

من ناحية أخرى، شدد اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط على تكثيف حملات الرقابة على القطاعات الخدمية لمتابعة سير الأعمال بها بشتى مراكز وأحياء المحافظة لرصد المخلفات وضمان تقديم كافة خدمات الرعاية للمواطنين، موجها رؤساء المراكز والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضحت نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح أنه تم تنظيم عدم حملات مكثفة لمتابعة الأعمال بكافة القطاعات الخدمية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لبني مر حيث تم شن حملة رقابية على الوحدة الصحية ببني طالب لرصد ومتابعة الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين، كما تم معاينة مقر لإنشاء وإقامة مقلب خرساني على شكل حرف u، وإزالة حالتي مخالفات بناء مشيرة إلى تحرير محاضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.