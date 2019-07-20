محافظ أسيوط : تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة بمحافظة اسيوط بدلا من قنا ابتداء من الغد

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 بمدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية بمدينة أسيوط ابتداء من غدا الاحد الموافق 21 يوليو ولمدة شهر على ان يكون تقديم التظلم والاطلاع على الاوراق بنفس المكان بمحافظة أسيوط بدلا من محافظة قنا تسهيلاً على أبنائنا الطلاب وأولياء الامور .

وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط انه بناء على المتابعة المستمرة وتوجيهات الوزير المحافظ تم الاتفاق على نقل تظلمات نتائج امتحانات الثانوية العامة الى محافظة أسيوط بدلا من محافظة قنا لافتا الى انه من سيتقدم بتظلم غدا الاحد يمكنه الاطلاع على الاوراق يوم الاثنين 22 يوليو بمحافظة اسيوط .

وكانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضي 16 يوليو 2019 وتستمر لمدة (ثلاثون يومًا ) .