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"مال أحدهما عل الأخر".. إخلاء منزلين بطوخ بالقليوبية

السبت، 20 يوليه 2019 01:30 ص
"مال أحدهما عل الأخر".. إخلاء منزلين بطوخ بالقليوبية انهيار عقار -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أخلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بقيادة محمد خيرى، منزلين بقرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ بعدما مال أحدهما مكون من 4 أدوار على الأخر، وتم إخراج السكان منهما حرصا على حياتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وأكد محمد خيرى رئيس مدينة طوخ، أنه تلقى بلاغا من قرية جزيرة الأحرار التابعة للمدينة بميل منزل مكون من 4 أدوار على أخر مجاور له، وعلى الفور انتقل لمكان العقارين، وتم إخلاء المنزلين حرصا على حياة السكان.
 
ووجه رئيس مدينة طوخ، بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس لفحص المنزلين واعداد تقرير بشأن حالتهما ومدى سلامة إجراءات التراخيص الخاصة بهما، بالإضافة إلى لجنة من الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

اخبار القليوبية

مدينة طوخ

جزيرة الاحرار

عقار مائل

طوخ

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