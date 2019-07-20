لأول مرة أوركسترا "ساوند تراك" يشارك بالمهرجان الصيفى فى مسرح الرومانى

الإسكندرية أسماء على بدر

يشارك فريق أوركسترا ساوند تراك حفلا فنيا ضمن فاعليات المهرجان الصيفى فى المسرح الرومانى يوم السبت 27 من يوليو على المسرح الرومانى بكوم الدكة.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة ومتميزة من الأعمال الموسيقية التي قُدمها كبار الملحنين، منها الأيدي الناعمة للموسيقار علي إسماعيل، شمس الزناتي للموسيقار هاني شنودة، حتى آخر العمر للموسيقار الراحل عمر خورشيد، عريس من جهة أمنية لعمرو أبوذكرى، وهمام في أمستردام لخالد حماد، بالإضافة إلى بعض الأعمال العالمية لكبار الموسيقيين.

يذكر أن أوركسترا ساوند تراك أسسه الفنان محمد بركات بمشاركه عازف البيانو أمير عوض عام 2018، وقدم أول حفل له بمكتبة الإسكندرية في يونيو 2018، وهو أول أوركسترا سكندري متخصص في عزف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم مجموعة كبيرة من شباب العازفين السكندريين الأكاديميين.