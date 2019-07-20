فريق طبى من معهد القلب يبدأ اجراء عمليات للمرضى بمستشفى العريش العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأ اليوم فريق طبى من معهد القلب القومى مهمة الكشف الطبى وإجراء عمليات قسطرة وتركيب دعامات مجانا لمرضى القلب بشمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إن الفريق الطبى وصل المستشفى ليلة أمس وضم الدكتور فريد دوله، والدكتور أحمد سامي، الدكتور أحمد سرور، واستشاري الفنيين عمرو سالم، ومشرفة تمريض مروه رمضان.

وقال عمرو سالم، منسق القافلة انها بدأت من ليلة أمس استقبال المرضى فى قسم قسطرة القلب بمستشفى العريش العام لإجراء عمليات الكشف الطبى فى عيادة القلب، وبدأت اليوم إجراء العمليات الخاصة بالقسطرة الاستكشافية وتركيب الدعامات، ومقررا ان يستمر عملها حتى الاثنين.

وأشار إلى أن القافلة تصل لمحافظة شمال سيناء أسبوعيا وتبدأ يوم الجمعة بالمرور على المرضى فى مستشفى بئر العبد المركزى، ثم الاستكمال باستقبال الحالات فى مستشفى العريش.