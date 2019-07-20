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غرق شاب أثناء السباحة فى مياه النيل بأسوان

السبت، 20 يوليه 2019 03:12 م
غرق شاب أثناء السباحة فى مياه النيل بأسوان جثة - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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لقى شاب بمدينة إدفو شمال أسوان، مصرعه غرقًا، اليوم السبت، أثناء السباحة فى مياه النيل، وتم استخراج الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهرى، ونقلها إلى مشرحة إدفو.

وكان مأمور مركز شرطة إدفو بأسوان، تلقى إخطارًا من الأهالى بغرق شاب قبالة سواحل النيل بمدينة إدفو شمال أسوان.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى والتى نجحت فى انتشال جثة الشاب وتبين أنه يدعى على . ص . م 18 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى مقيم بإدفو، حيث إنه أثناء لهوه فى الماء والسباحة داخل النيل جرفة التيار لعدم إجادته السباحة، تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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