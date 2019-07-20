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طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة والسعودية 44 درجة مئوية

السبت، 20 يوليه 2019 08:00 ص
طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة والسعودية 44 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج اليوم السبت ارتفاع فى درجات الحرارة ويستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

السعودية 44درجة مئوية

يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة .

الكويت 47 درجة مئوية

نهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلًا حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة .

الامارات 41 درجة مئوية

تشهد الإمارات درجات حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما يتزايد نشاط الرياح المثيرة للأتربة فى العديد من المناطق فى العاصمة أبوظبى.

 


درجات الحرارة

الامارات

الكويت

السعودية

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