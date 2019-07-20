ضبط 846 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

القليوبية فريق المحافظات

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم ، حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 846 مخالفة مرورية لقائدي السيارات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، يفيد تحرير 846 مخالفة مرورية و144 مخالفة انتظار خاطئ، و34 حالة تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية، وحجز 10 وتحصيل مبلغ 13000 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و13 تصالح وتحصيل 2850جنيه غرامة.