ضبط 58 قضية تموينية والتحفظ على سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات بالغربية

الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، من تحرير 58 مخالفة تموينية مدعمة، خلال حملات مشتركة من مديرية التموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط مخالفات الغش التجاري.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بتحرير 32 قضية عدم حمل شهادات صحية، و8 قضايا عدم الاعلان عن الأسعار، قضية انتاج خبز مخالف، وقضية غلق مخبز فى مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت إدارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، حملات مكبرة بمراكز المحلة وطنطا وكفر الزيات، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط حالات الغش التجاري، أسفرت عن 170عبوة سلع منتهية الصلاحية وبدون بيانات توضح مصدرها.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "محمد.ع.ا" 64سنة صاحب محل بقالة بكفر الزيات، وبحوزته 48عبوة سلع غذائية بدون بيانات، وضبط "اسماعيل.س.س" 61سنة صاحب سوبر ماركت بمنطقة العجيزي بطنطا وبحوزته 43عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط "مفرح.ش.ا" 49سنة صاحب محل بقالة بشارع احمد شوقي بكفر الزيات، وبحوزته 40عبوة مواد غذائية بدون بيانات، كما تم ضبط "محمد.ح.ا" 33سنة صاحب محل بقالة بشارع الجمهورية ثان المحلة وبحوزته 39عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.