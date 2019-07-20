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ضبط 20 طن ملح وسلع غذائية وأدوية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

السبت، 20 يوليه 2019 08:01 م
ضبط 20 طن ملح وسلع غذائية وأدوية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ ملح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومجلسى مدينة بيلا ودسوق، وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، من ضبط  20 طن ملح، وسلع منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 29 كرتونة كلور، كل كرتونة تحتوى على 12 عبوة بواقع 348 عبوة، و77 عبوة كريم شعر، و9 عبوات فينيك،و8 عبوات اسبراى، بمحل أدوات تجميل ببيلا، وضبط 12 كيلو جرام مقرمشات للأطفال مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملة بدسوق من  تحرير 6 محاضر للمحال العامة والصيدليات، تضمنت " تحرير محضرين حيازة أدوية داخل عيادات بالمخالفة للقوانين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على الأسواق.

كما حررت الحملة محضر بحيازة وبيع أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية، وهى عبارة عن 9 عبوات مختلفة الأنواع، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر محضر مزاولة صيدلية لنشاطها بدون ترخيص، وتم تشميع الصيدلية بالجمع الأحمر، كما حررت الحملة محضر حيازة وبيع 12 كيلو من الحوم المجمدة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وحررت محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وجارى المتابعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

 


أدوية منتهية الصلاحية

مديرية التموين

طب بيطري

مجازر

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