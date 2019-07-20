ضبط سائق تاكسى صدم أمين شرطة أمام مبنى محافظة الدقهلية وفر هاربا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من التوصل إلى سائق تاكسى صدم أمين شرطة أثناء مناوبته على العمل بإشارة المرور أمام مديرية الأمن القديمة بالمنصورة بالقرب من مبنى محافظة الدقهلية وقام بدهسه بالسيارة وفر هاربا، وقامت بالقاء القبض عليه.

تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بإصابة عسكري مرور بإصابات بالغة أثناء أداء عمله بشارع الجيش عند الإشارة أمام مديرية الأمن القديمة بمنطقة المحافظة، بعد أن صدمه سائق تاكسى ودهسه أثناء مناوبته فى العمل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث و تم التوصل لمرتكب الواقعة وتبين أنه يدعي محمود السيد محمود وشهرته وائل الصوفانى 40 سنة مقيم بدائرة قسم أول، و كشفت التحريات أن المتهم كان يقود سيارة ماركة فيات 131 تاكسي، وقام المتهم بطلائها من جديد بعد نقل لوحات التاكسي على سيارة أخرى ووضع لوحات معدنية للسيارة تحمل رقم د ع أ 5238 ملاكى دقهلية وقام بطلائها بلون لوحات الأجرة.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه واعترف بتحقيقات الشرطة بقيامة بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.