صور.. وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مركز طب الأسرة بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

قام الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتفقد مركز طب الأسرة بمرسى علم، لمتابعة البدء فى أعمال تطوير المبنى والإشراف على المكان الذى يقدم الخدمة الطبية والوقائية حاليا حتى لا تؤثر أعمال التطوير، ولا تعوق تقديم الخدمات المقدمة بالمركز.

ورافق وكيل وزارة الصحة كلا من الدكتورة نرمين ناجى مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة نجلاء محمد على، مدير إدارة التخطيط، ومحمد ابراهيم سليمان مدير الشئون الماليه والإدارية.

وأكدت مديرية الصحة الشئون الصحية فى بيان بها أن تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتم مراجعة اعمال التطعيمات وأرصدة الطعوم.

وإضافة المديرية فى بيان لها أن تفقد وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الأعمال الإنشائية بالوحدة الصحية بالحي الأول، وأكد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكي يتم توريد التجهيزات الطبية والغير طبية بأسرع وقت ممكن.



