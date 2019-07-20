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صور.. نجاح تجربة جمع القمامة من المنازل باستخدام "الصفارة" بسمنود في الغربية

السبت، 20 يوليه 2019 11:32 ص
صور.. نجاح تجربة جمع القمامة من المنازل باستخدام "الصفارة" بسمنود في الغربية تجربة جمع القمامة
الغربية محمد طارق

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أعلن مجلس مدينة سمنود بمحافظة الغربية،ان المدينة شهدت تفاعل إيجابي كبير مع تجربة جمع القمامة من المنازل باستخدام " الصفارة " ، وذلك لحل مشكلة إلقاء القمامة بالشراع حفاظا على النظافة العامة للمدينة .
 
 
وأشار رئيس مدينه سمنود،أن الحملة لاقت استحسان كبير وتعاون من المواطنين غير متوقع ، حيث يتم رمى القمامة فى سيارات مجلس المدينه من السادسة مساءً يوميا بدون مقابل.
 
وطالب رئيس المدينه المواطنين سكان باقي المناطق بالتفاعل بإيجابية مع التجربة وعدم إلقاء القمامة بالشوارع  والالتزام بإلقائها داخل سيارات القمامة ، لنقلها ألى المقلب الرئيسي .
 
 
تجربة جمع القمامة باستخدام الصفارة
تجربة جمع القمامة باستخدام الصفارة

تجربة جمع القمامة بسمنود
تجربة جمع القمامة بسمنود

تجربة جمع القمامة_1
تجربة جمع القمامة

تجربة جمع القمامه
تجربة جمع القمامه

تعاون أهالي سمنود لنجاح التجربة
تعاون أهالي سمنود لنجاح التجربة

 


سمنود

مجلس مدينة سمنود

القمامة

جمع القمامة

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