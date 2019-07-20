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صور.. مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام ويتابع حملة الكشف عن سرطان الثدى بأسيوط

السبت، 20 يوليه 2019 08:07 م
صور.. مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام ويتابع حملة الكشف عن سرطان الثدى بأسيوط معهد أورام أسيوط
كتب فريق المحافظات

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أجرى الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات ومبادرات الصحة العامة، جولة تفقدية زار خلالها معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، وذلك لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية.

رافقه خلال الزيارة الدكتور سامي عبدالرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أحمد عوض مدير مستشفى الأورام والدكتور عادل جمعة نائب مدير مستشفى الأورام والدكتور أسامة حجازي مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة والدكتور علي زيدان أستاذ جراحة الأورام بالمعهد والدكتورة سحر عيسي مدير عام الشئون الطبية والعلاجية بالمستشفى.

وتفقد مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات ومبادرات الصحة العامة، عيادة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمعهد والكشف عن كافه العقبات التي تواجه القائمين عليها وذلك للتسهيل علي المواطنين.

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور سامى عبدالرحمن عميد المعهد، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة والدكتور أحمد عوض مدير مستشفى الأورام والدكتور عادل جمعه نائب مدير مستشفى الأورام.

وقال الدكتور سامى عبدالرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، أنه بناء علي توجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ومن خلال التعاون بين مديرية الصحة وجامعة أسيوط، يتم استقبال السيدات في إطار حملة الكشف عن سرطان الثدى كما يتم توعياتهن بخطورة سرطان الثدى وطرق الوقاية، مؤكدا على العمل فى العيادات الخارجية بالمعهد يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الانتهاء من فحص جميع الحالات.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن عدد المستهدفات من المبادرة بأسيوط يبلغ حوالى مليون و300 ألف سيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر، مؤكدا على أن 154 وحدة صحية تشهد إقبالا من السيدات لتوقيع الكشف الطبى عليهن ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، مشيرا إلى تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية تتكون من 616 طبيبا ومشرفا بأسيوط، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.

وأشار الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة، إلى أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمريض مدربة وممرضتين لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

 

مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام (1)

مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام 

 

مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام (2)
مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام 

 

مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام (3)
مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام 

 

مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام (4)
مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام 

 

مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام (5)
مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام 

 

مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام (6)
مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام 

 

مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام (7)
مساعد وزير الصحة يتفقد معهد الأورام 

 

 


الصحة

معهد جنوب مصر للاورام

سرطان الثدي

صحة المرأة

صحة اسيوط

جامعة اسيوط

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