صور.. محافظ قنا يتفقد وحدة للكلى الصناعى للأطفال بمستشفى قنا العام

قنا وائل محمد

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا وحدة الكلى الصناعى للأطفال بمستشفى قنا العام بعد الانتهاء من تجهيزها لاستقبال الأطفال المصابين بأمراض الفشل الكلوى رافقه خلال الجولة الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح الهجان، أن وحدة الكلى الصناعى للأطفال هى الأولى من نوعها بمستشفيات المحافظة وتضم 5 أجهزة للغسيل الكلوى و5 أسرة بتكلفة بلغت حوالى 2 مليون جنيه بتبرع من الشركة المصرية للاتصالات وبتنفيذ بنك الشفاء المصرى، لافتا إلى أن الوحدة الجديدة ستساعد على توفير المشقة التى يتكبدها المواطن القنائى فى السفر الى المحافظات الأخرى لتلقى العلاج.

كما تابع سير العمل بوحدة بذل النخاع العظمى بالمستشفى وذكر أن الوحدة تقوم بإجراء التحليل الباثولوجى لعينات من نخاع العظم لتشخيص عدد من الأمراض كسرطان الدم والورم النخاعى المتعدد وسرطان الغدد الليمفاوية وغيرها من الأمراض الأخرى .

واستكمل المحافظ جولته بمستشفى قنا العام بتفقد وحدة التشخيص عن بُعد، وأشار إلى أن الوحدة سيتم ربطها بكل من مستشفى أبوالريش للأطفال وسوهاج الجامعى وأسيوط الجامعى والأورمان لمناظرة وتقرير خطة العلاج للمرضى فى نفس التوقيت من خلال تواجدهم بمحافظة قنا ودون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى للعلاج.

وأضاف انه تم إنشاء وحدة أخرى بمستشفى الوقف المركزى وربطها بالوحدات الصحية بنطاق مركز الوقف ، مؤكداً أنه سيتم خلال المرحلة القادمة تركيب 8 وحدات مماثلة فى بعض الوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجاً بتكلفة اجمالية حوالى 25 مليون جنية لتقديم خدمة العلاج عن بُعد للمواطنين بتلك القرى.