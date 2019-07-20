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صور.. قافلة طبية تفحص أهالي قرية "سطيح" بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر

السبت، 20 يوليه 2019 02:39 م
صور.. قافلة طبية تفحص أهالي قرية "سطيح" بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر قاقلة طبية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم السبت، بدء فعاليات قافلة طبية مجانية بقرية "سطيح" التابعة لمجلس قروى الكيمان في 8 تخصصات لخدمة الأطفال والكبار والسيدات، وذلك برعاية الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، وبإشراف وقيادة الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا.

 

ويقول الدكتور زكريا الحداد مدير إدارة إسنا الصحية لـ"اليوم السابع"، أنه شارك في فعاليات القافلة عدد من الأطباء في مختلف التخصصات و6 سيارات لعيادات متنقلة، ورجال الإدارة الصحية، ومن المقرر أن تستمر حتي يوم غداً الأحد،  وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

وأضاف مدير الإدارة الصحية بإسنا، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات الباطنه والجلديه والعظام والأسنان والأطفال والنساء والتوليد والجراحة والأنف والأذن و تنظيم الأسرة، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

قافلة طبية تفحص أهالي قرية سطيح بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر (1)
 
 
 
قافلة طبية تفحص أهالي قرية سطيح بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر (2)
 
 
 
قافلة طبية تفحص أهالي قرية سطيح بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر (4)
 
 
 
قافلة طبية تفحص أهالي قرية سطيح بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر (5)
 
 
قافلة طبية تفحص أهالي قرية سطيح بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر (7)
 
 
 
قافلة طبية تفحص أهالي قرية سطيح بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر (11)
 
 
 
قافلة طبية تفحص أهالي قرية سطيح بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر (13)
 
 
 
قافلة طبية تفحص أهالي قرية سطيح بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر (14)
 
 
 

 

قافلة طبية تفحص أهالي قرية سطيح بمدينة إسنا في 8 تخصصات بالمجان جنوبي الأقصر (15)
 

 


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