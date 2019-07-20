صور.. رئيس حى العجمى يقود حملة لإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى العجمى غرب الإسكندرية، حملة إشغالات لإزالة التعديات على حرم الطريق العام وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وتفقد اللواء عماد يوسف رئيس الحى وتحسين علوان سكرتير عام الحى ومدير إشغال الطريق ومدير إدارة الأزمات والكوارث ومفتشين إدارة المتابعة ورئيس قطاع أكتوبر وأبو تلاث أعمال تطوير ميدان الكيلو 21 والمرور على موقف المبنى باص لمعرفة التزام السائقين بالأجرة المقررة من عدمه وعمل حملة إشغالات بميدان الكيلو 21، وكذلك شارع أسكندرية مطروح وأمام سوق الهانوفيل لعودة الانضباط بنطاق الحى وتم إزالة جميع الاشغالات والتعديات والفرشات والباعة الجائلين التى تشغل الطريق العام.















