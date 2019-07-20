صور.. رئيس جامعة الأقصر يتفقد مشروعات التخرج بكلية الفنون الجميلة

الأقصر – أحمد مرعى

واصل الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، جولاته لتفقد مشروعات التخرج بكلية الفنون الجميلة الأقصر، برفقة الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور هشام المعداوى عميد الكلية، والدكتور محمد ثابت بدارى عميد كلية الفنون الجميلة جامعة اسيوط.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته كل من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، وقد أشاد الدكتور بدوى شحات بمشاريع التخرج وأوصى بتوظيف تلك المشاريع فى خدمة المجتمع بجنوب الصعيد.

وقال رئيس جامعة الأقصر، أنه من المقرر أن ينطلق العمل لأول مرة رسمياً في "قسم الإرشاد السياحي" بكلية السياحة والفنادق بالأقصر بمرحلة البكالوريوس، وذلك عقب صدور القرار رقم "2362" لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات.

كما تشهد محافظة الأقصر، يوم غدا الأحد، تنظيم الإجتماع الثاني لمجلس جامعة الأقصر الجديدة بقيادة الدكتور بدوي شحات رئيس الجامعة، وذلك في قاعة إجتماعات الجامعة بالإدارة المركزية بالأقصر لبحث كافة تفاصيل وخطوات الإستعداد لمستقبل الجامعة وبدء العام الدراسي الجديد، حيث أعلن رئيس الجامعة، أنه سيتم عقب إجتماع مجلس الجامعة الأول تكريم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، وذلك لدوره الكبير في دعم جامعة الأقصر وإنفصالها عن جامعة جنوب الوادي داخل مقر مكتبة مصر العامة بالكرنك.