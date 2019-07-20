صور.. رئاسة مركز أبو كبير فى الشرقية يتحفظ على 100 لوحة إعلانية خلال حملة اشغالات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة أبو كبير محافظة الشرقية إن قسم الاشغالات يقوم بالنزول يوميا لشوارع المدينة لرفع الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين لفتح حركة المرور أمام السيارات والمارة.

وأوضح لـ " اليوم السابع " أن قسم الاشغالات قام بشن حملة بشارع مصطفي كامل وعبد العزيز علي والدائري وتم سحب 10 شكارة اسمنت وتم ازالة سقالة حديد علي مزلقان متولي سعد وسحب 9 حالات إشغال ونزع 87 اعلان خشبي على الوجهات وتم التحفظ عليهم بمخازن المجلس

وأوضح تحت رئيس المركز تم متابعة اعمال النظافة وتجريف ورفع الأتربة ورفع على جوانب الطريق