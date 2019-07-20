صور.. تحرير 32 محضر تمويني وضبط 100 كيلو أسماك غير صالحة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 32 محضر تمويني متنوع، وضبط 100 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بمركز المراغة، بالإشتراك مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة أن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة لإحكام الرقابة والسيطرة على الاسواق والسلع والمواد الغذائية، لافتا إلى أن الحملة شملت شارع المحطة، ومحيط المزلقان ، والكباري، و شوارع "عبدالمنعم رياض، واحمد عرابي، والطريق العام سوهاج-اسيوط"، لافتاً الى انه تم التفتيش على محلات بيع المواد الغذائية، و محلات الجزارة، وبيع وذبح الطيور.

وأشار رئيس مركز ومدينة المراغة إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 100 كيلو أسماك مملحة، غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتحرير 32 محضر متنوع منها عدد 5 مضبوطات متنوعة، وعدد 7 محاضر إشغال جزء من الطريق العام، وعدد 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد 2 محضر بائع متجول، وعدد 4 محاضر عدم نظافة، وعدد 10 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاة المخالفين.