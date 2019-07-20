صور.. إزالة 348 حالة إشغال وتعدى على الأراضى الزراعية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيداً لهيبة الدولة.

كما وجه محافظ البحيرة فى بيان بضرورة رفع كافة الاشغالات من الشوارع والطرقات والميادين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة .

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات لإزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 330 حالة إشغال ثابت ومتحرك بشوارع وميادين دمنهور، كما تم إزالة 18حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة اشغالات وتعديات على الأراضى الزراعية

إزالة اشغالات وتعديات على الأراضى الزراعية

إزالة اشغالات وتعديات على الأراضى الزراعية