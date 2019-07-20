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صور.. إزالة أعمدة دور سابع علوى لعقار مخالف بالمنصورة

السبت، 20 يوليه 2019 04:12 م
صور.. إزالة أعمدة دور سابع علوى لعقار مخالف بالمنصورة ازالة دور سابع علوى لعقار مخالف
الدقهلية - سارة الباز

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 نفذت رئاسة حى غرب المنصورة حملة على كافة المبانى بنطاق الحى لبيان المخالف منها، بقيادة عبد الهادى محمد عبده، نائب رئيس الحى، والفريق المعاون من الإدارة الهندسية، وإشراف أحمد عبد السميع رئيس الحي، وأشرف عبد الواحد، نائب رئيس الحي.

 

وقد أسفرت الحملة عن إزالة الشدة الخشبية لأعمدة الدور السابع العلوى لعقار مخالف لقيود الارتفاع بمنطقة حوض خطاب ، وذلك تنفيذا لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون البناء  رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهود التصدى لكافة مظاهر التعديات و مافيا البناء المخالف بنطاق محافظة الدقهلية.

 

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المنصورة

حي غرب

المخالفات

البناء المخالف

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