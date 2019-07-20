صور.. إزالة أعمدة دور سابع علوى لعقار مخالف بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة حملة على كافة المبانى بنطاق الحى لبيان المخالف منها، بقيادة عبد الهادى محمد عبده، نائب رئيس الحى، والفريق المعاون من الإدارة الهندسية، وإشراف أحمد عبد السميع رئيس الحي، وأشرف عبد الواحد، نائب رئيس الحي.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة الشدة الخشبية لأعمدة الدور السابع العلوى لعقار مخالف لقيود الارتفاع بمنطقة حوض خطاب ، وذلك تنفيذا لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهود التصدى لكافة مظاهر التعديات و مافيا البناء المخالف بنطاق محافظة الدقهلية.



