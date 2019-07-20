صور.. إدخال الغاز الطبيعى وكابلات لقرى العامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تابع اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، يرافقه محمد عبد الله سكرتير عام الحي والإدارات المعنية المشروعات الخدمية بنطاق الحى.

وتمت متابعة تغيير قيام الشركة المصرية للاتصالات بتغيير الكابلات النحاسية إلي كابلات فيبر بمنطقة المستعمرة، متابعة أعمال الحفر لتوصيل وتركيب الغاز بشارع السلام بعبد القادر.

ووجه رئيس الحي بسرعة الإنتهاء من الأعمال وإعادة رد الشىء لأصله، وتم رصد قيام شركة الغاز بكسر ماسورتين مياه أثناء الحفر، وتم متابعة إصلاح المواسير وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة الغاز

من جهه أخرى تم المرور لمتابعة أعمال إنشاء كباري المجزر و الإستماع لشكاوى المواطنين ووجه الإدارات المعنية بسرعة حلها .

يأتى ذلك فيما قامت إدارة الرصد البيئي بالتعاون مع شركة نهضة مصر، برفع المخلفات من منطقة قشوع والمستعمرة ومساكن مبارك أ، ومدخل عبد القادر والحرابي قبلي، وشارع الإخلاص وشَارع القسم وشارع الجمهورية وسور البحرية وشارع الزعيم والمدافن والجمع المنزلى بعزبة الهجانة وجامع موافى.



جولة رئيس حي العامرية أول لمتابعة المشروعات الخدمية



جولة رئيس حي العامرية أول لمتابعة المشروعات الخدمية