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"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية لقرية مزرعة الجبل الأصفر بالخانكة

السبت، 20 يوليه 2019 07:00 ص
"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية لقرية مزرعة الجبل الأصفر بالخانكة الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، انتهى من إعداد خطة العمل للقوافل خلال شهر يوليو الحالى، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغت 8 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

 

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم السبت، قافلة طبية لقرية عزبة الجبل الأصفر التابعة لمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية، والتى من المقرر أن تضم 8 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والنساء والتوليد، والعظام"، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى مساء بعد غد الأحد 21 يوليو.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المديرية ستنظم 8 قوافل طبية خلال شهر يونيو الحالى للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

محافظ القليوبية

قافلة طبية

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