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شكاوى من انتشار الذباب والناموس بمدينة دمياط للأثاث

السبت، 20 يوليه 2019 05:13 م
شكاوى من انتشار الذباب والناموس بمدينة دمياط للأثاث أسماك نافقة - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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شكى عدد من العاملين بورش مدينة الأثاث بدمياط من انتشار الذباب والناموس والهاموش بمحيط المدينة، فضلا عن الروائح الكريهة التى يعتقد أنها بسبب وجود كميات من الأسماك النافقة.

وعلى الفور انتقلت لجنة من مديرية الزراعة والهيئة العامة للثروة السمكية لتفقد المنطقة وتبين للجنة أن الروائح الكريهة ليست بسبب وجود أسماك نافقة، ولكنها بسبب مخلفات ونواتج أعمال التطهير الجارية ببحيرة المنزلة.

وقال المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط أن لجنة الإدارة المركزية للمكافحة والتنسيق مع هيئة الثروة السمكية زارت المشروع للوقوف على وضع التشوينات ببحيرة المنزلة.


محافظه دمياط

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أخبار مصر

مدينه الأثاث

الناموس

الذباب

بحيره المنزله

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