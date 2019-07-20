زراعة كفر الشيخ : إزالة 7 حالات تعدي وتوزيع 39 ألف طن أسمدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 7حالات تعدي على فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة،كما وزعت الجمعيات الزراعية على المزراعين 39 ألف طن أسمدة منهم، 28 ألف و 638طن يوريا، 10ألاف و 246 طن نترات.

وقال المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المديرية عقدت دورات تدريبية لمرشدي ومزارعي القطن بمراكز قلين وبيلا، وتفقد الحملات القومية للنهوض بمحاصيل الذرة والأرز والقطن بمركزي الرياض وقلين.

وأشار عبد العظيم إلى زراعة 70 ألف و590 فدان قطن، وزراعة 265 ألف و903 فدان أرز، وزراعة 87 ألف و129 فدان ذرة، وتم مكافحة 131 ألف و745 فدان قطن من آفات "تربس، من كاروس، جاسيد، قارضة، حفار ولطع وفاكس حديث ورش وقائي أول، ورش وقائي ثاني"، ومكافحة 66 ألف فدان أرز من "حشائش، ديدان دموية، ريم، تبقع بتى ، لفحة "، ومكافحة 12843 فدان أذرة من " دودة ورقة قطن ، من ، ثاقبات".

من ناحية أخرى، تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مجلس مدينة مطوبس بمشاركة إيمان النحراوي نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس من ضبط 275 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي .

وقال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل مدير عام الطب البيطري، إنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر رقم 513 جنح أمن دولة طوارئ، وتم إعدام المضبوطات تنفيذا لقرار النيابة العامة في هذا الخصوص بمشاركة الملازم أول عطيه طلعت مباحث مركز مطوبس .