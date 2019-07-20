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زراعة القليوبية تختتم مشروع "من المزرعة للتصدير" لتدريب 150 مزارعا للفراولة

السبت، 20 يوليه 2019 10:59 م
زراعة القليوبية تختتم مشروع "من المزرعة للتصدير" لتدريب 150 مزارعا للفراولة الفراولة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تختتم مديرية الزراعة بالقليوبية، برئاسة المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، الأسبوع الأخير من مشروع "من المزرعة إلى التصدير" بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، لتدريب وتأهيل صغار مزارعي الفراولة في منظومة التكويد، والتصدير بمحافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.

وأكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بدأت عمليات التدريب 2 يوليو الجاري، واستهدفت تدريب صغار المزارعين الذين تم تقسيمهم إلى 18 مجموعة تدريبية، يتم تدريبهم على مدار 9 أيام بحضور مجموعة كبيرة من الباحثين في زراعات الفراولة، وتدريبهم على تكويد منتج الفراولة تمهيدا لزيادة عمليات التصدير للخارج.

وتابع، أنه تم تدريب 150 من مزارعي الفراولة فى محافظة القليوبية، موضحا أن  البرنامج يشمل جانب عملى وتفاعلى متميز يتناول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات والحد من متبقيات المبيدات فضلا عن الممارسات الزراعية الجيدة قبل وبعد الحصاد والتعريف بمنظومة التكويد والحصول على شهادات الجلوبال جاب.

 

 


اخبار القليوبية

زراعة القليوبية

محافظة القليوبية

مزراعي الفراولة

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