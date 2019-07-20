خدمات طبية لـ145 ألف يمنى بمحافظة سيئون اليمنية

إيمان حنا

قدم مستشفى سيئون باليمن خدمات طبية لـ145 ألفا و685 حالة خلال النصف الأول من العام 2019 الجارى، بحسب وكالة أنباء اليمن.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لمستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد أن إجمالى المستفيدين من الطوارئ بلغ 21 ألف و139 منهم 3 ألف و378 طوارئ توليدية و17 ألف و761 طوارئ عامة.

واشار إلى أن إجمالى الخدمات الطبية للهيئة خلال نفس الفترة بلغ 36 ألف و717 توزعت فى مترددين على العيادات الخارجية ومنومين لاقسام الترقيد والولادة الطبيعية والرعاية الصحية الاولية والعمليات الجراحية والعناية المركزة والحضانة والصحة الانجابية، فيما بلغ اجمالى الخدمات التشخيصية 80 ألف و273 حالة تنوعت بين الاشعة والاجهزة التشخيصية والمختبر إلى جانب 17 ألف و556 متردد على الصيدلية.

و لفت رئيس الهيئة إلى أن إجمالى الخدمات الطبية المتميزة بلغ 596 ضمت العمليات " القيصرية والأورام والعظام الكبرى - عملية زراعة مفصل – ومخ وأعصاب كبرى ومتوسطة، موضحاً بأن مجموع العمليات الجراحية الفان و793 عملية منها 514 عملية قيصرية.