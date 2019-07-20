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خادم الحرمين مهنئا الرئيس الجزائرى بالفوز بأمم أفريقيا: انتصار وفخر للأمة

السبت، 20 يوليه 2019 10:09 م
خادم الحرمين مهنئا الرئيس الجزائرى بالفوز بأمم أفريقيا: انتصار وفخر للأمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين
الجزائر /أ ش أ/

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تلقى الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه خلاله بفوز المنتخب الجزائرى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التى أقيمت بمصر.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت، إن الملك سلمان بن عبد العزيز هنأ الرئيس بن صالح والشعب الجزائرى على الانتصار الكبير الذى أحرزه المنتخب الجزائرى بالفوز بكأس أمم إفريقيا فى دورتها الثانية والثلاثين بمصر.

وأضاف البيان أن خادم الحرمين الشريفين أكد - للرئيس الجزائرى - أن هذا الانتصار والفوز ليس فقط للجزائر بل هو انتصار وفخر لكافة الأمة العربية.

 


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