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تطوير شارع الشيراتون فى الغردقة " صور "

السبت، 20 يوليه 2019 12:59 م
تطوير شارع الشيراتون فى الغردقة " صور " شارع شيراتون فى الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تجرى محافظة البحر الأحمر اعمال تطوير تجميلية بعدة شوارع بمدينة الغردقة من بينها شارع الشيرتون أكبر شوارع مدينة الغردقة، وذلك ليكون نقلة جمالية لأجمل مدينة سياحية

 

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم عن استمرار أعمال التطوير بطريق الشيراتون بالسقالة بالغردقة، مؤكدة فى بيان لها أن من المقرر أن يصبح  شارع الشيرتون ايقونه سياحية لزوار مدينة الغردقة.

ونقل البيان عن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر،  ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتقديم كافة الخدمات والإجراءات اللازمة في كل منطقة يتم تطويرها سواء داخل مدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة.

 

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البحرالاحمر

تطوير شارع الشيرتون

الغردقة

تكوير شوارع الغردقة

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